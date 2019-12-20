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20.12.19 11:38

"Я камеру тобі зараз в дупу засуну": кореспондента "Коммерсанта" затримали біля будівлі ФСБ в Москві. ВIДЕО

Кореспондента газети "Коммерсант" Романа Дорофєєва затримали біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Увага! У відео наявна ненормативна лексика.

Про це повідомляє саме видання, інформує Цензор.НЕТ.

Дорофєєв вів прямий ефір, де розповідав, що відбувається наступного дня після вчорашньої стрілянини.

Під час затримання він показав журналістське посвідчення. У приймальні спецслужби газеті повідомили, що Дорофєєв цього не зробив, його затримали "для з'ясування обставин".

За даними видання, зараз Роман Дорофєєв у ОВД "Міщанський", куди його з приймальні ФСБ відвезли співробітники поліції. В ОВС він має "дати пояснення". За словами кореспондента, з ним все в порядку.

Також читайте: Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел"

У Москві ввечері, 19 грудня, було скоєно напад на будівлю ФСБ, розташовану на Луб'янській площі. Спочатку журналісти з посиланням на саму ФСБ повідомляли, що нападників було троє; потім ці відомості спростували, а офіційна кількість нападників скоротилася до одного. У перестрілці на Луб'янці загинув один співробітник ФСБ і були поранені ще п'ятеро осіб, причому двоє з них - важко. Один з потерпілих - цивільний, у нього легке поранення. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі. Перестрілка сталася після великої щорічної пресконференції Володимира Путіна - в години, коли президент був у Кремлівському палаці на концерті, присвяченому дню ФСБ; він відзначається 20 грудня.

Пізніше з'ясувалося, що стрілка звали Євген Манюров.

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