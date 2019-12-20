НАБУ проводить обшуки на телеканалі "Думська TV". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

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Як повідомляють співробітники телеканалу, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця, штовхають, хапають за руки і не дають знімати те, що відбувається. Правоохоронці вилучають комп'ютери і сервери каналу.

За попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будівлі.

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ.

Також те, що відбувається, прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко: "Кілька днів тому Ситника визнали корупціонером. Я порушив це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку "Європейської Солідарності" Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю. Ситнику, вислужитися перед Зеленським не вдасться! Ми зробимо все, щоб тебе звільнили. Корупціонер не може очолювати антикорупційні органи".

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