Рада ухвалила закон про трансплантацію. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 320 народних депутатів.

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Законопроєкт продовжує використання інформації з паперових носіїв при організації трансплантації до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЕДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року.

Крім того встановлюється, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з ЕДІСТ і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ДІСТГСК).

Відповідно до законопроєкту, в чинному законі про трансплантацію передбачений у ньому центральний орган виконавчої влади у сфері трансплантації буде замінений на координаційний центр з питань трансплантації - спеціалізовану держустанову, яка виконує функції у сфері трансплантації, яке буде створено Міністерством охорони здоров'я.

В цілому пропонується внести зміни до 18 статей і два пункти прикінцевих та перехідних положень закону "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"