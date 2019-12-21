"Хоча мені 82, але стріляю я чудово. Нехай росіяни і лукашисти знають про це", - учасник протестів у Мінську Гриб. ВIДЕО

У коментарі Радыё Свабода" він радіє з приводу збільшення кількості учасників акції, передає Цензор.НЕТ.

"І хоча мені 82 роки, слава Богу, я стріляю ще дуже добре. Нехай росіяни і всі лукашисти знають про це", - підкреслив учасник протестів.

Нагадаємо, 20 грудня близько півтори тисячі осіб, переважно молодь, пройшли ходою центром Мінська і провели біля Будинку уряду мітинг проти інтеграції з Росією.

Раніше того ж д за результатами переговорів у Санкт-Петербурзі Росія і Білорусь не домовилися про податки, нафту і газ. Фінальні домовленості про поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують ці три групи питань, заявив міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін після переговорів.