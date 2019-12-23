"Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса. ВIДЕО

Відповідні аудіозаписи опубліковано в Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

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"З розмови зрозуміло, що Смирнов - куратор правоохоронних органів. Смирнов зустрічається не тільки з Трубою, але і з Холодницьким і Рябошапкою і контактує з утікачем Онищенком", - йдеться в повідомленні.

Смирнов розповідає, що у нього є контакт з Чаусом. Від імені "Андрія" (Богдана), про що сам говорить, дає Трубі вказівки, як діяти в справі судді Чауса: його потрібно "оточити страхом невідворотності покарання", допитуючи дружину, матір і адвоката.

"Його треба зараз #бати", - формулює Смирнов головне завдання трубі. Допитати також треба Шевцова.

Смирнов і Труба незадоволені, що НАБУ відкрило справу щодо Чауса того ж дня, що і ДБР.

"Бл#ть, цей Артем, бл#ть" - формулює своє ставлення до Ситника Труба.

Цікаво, що Смирнов сам переписується з Чаусом і заманює його в Київ. В кінці Труба і Смирнов домовляються "закручувати справу" з понеділка.

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Труба: Приїжджай і будемо відразу закручувати.

Смирнов: По місцю будемо закручувати? Чи Київ територіально?

Труба: Ні, я тут зареєструвався.

Смирнов: Ти зробиш поправку, що це "баришня".

Труба: Ні, це мій підрозділ.

Смирнов: Добре.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Чауса в отриманні хабара в $ 150 тисяч. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував лопатою у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса.

З 11 листопада 2016 суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту і подальшої екстрадиції в Україну. Його підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію судді Чауса в Украіну.