"Це сучка САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП. АУДIО

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та заступника голови Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованій на Telegram-каналі Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

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Труба: Добре, а "курва" хто?

Смирнов: Це там сучка САПівська.

Труба: Ви що, з нею не можете розібратися?

Смирнов: Ми все можемо. Ми ж не хочемо просто. Ми ж не хочемо просто. А навіщо просто, Ром? Вона ходить під Грановського (екснардеп від БПП), бл#дь, співпрацює з ним, і третій рік стриже нападки на всіх.

Труба: А Назар з Гранеком не працював?

Смирнов: Дивись, я тільки що розмовляв з ... Дивіться ходили думки, що працював.

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