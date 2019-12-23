"Президент змінився, чому його так довго тримають?" - Труба і Смирнов обговорюють справу Єфремова за три дні до звільнення ексрегіонала з-під варти. ВIДЕО

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та Андрія Смирнова, який на момент запису очолював адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office, опублікованого на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

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"У мене важливий суд у понеділок щодо Єфремова", - Смирнов

"Президент змінився, чого його (Єфремова. - Ред.) так довго тримають?" - Труба

Смирнов повідомив, що проти Єфремова, на відміну від ексмера Слов'янська Нелі Штепи, нібито немає доказів, що він терорист або сепаратист.

"Луценко ходить, бл#ть, і розповідає всім, що він терорист, сепаратист. А якщо стосовно Штепи були питання. Вони реально були, де ця Штапа дурна бігала з прапором російським. Ви мені щодо Єфремова покажіть хоч щось. Хоч одне відео, де він стоїть, де він кричить, де він фінансує. Нічого немає... Нам треба зараз змінити запобіжний із поправкою на рішення Конституційного, яку прибрали 176-ю статтю, на безальтернативність. Змінити запобіжний захід. І далі суд на раз-два-три щодо нього зробить "виправдос" - там іншого варіанта немає", - заявив Смирнов.

"Це принципово. Прокурори мають сидіти за таку х#йню. Вони мають аналогічно сісти, бл#дь, і посидіти. Нехай пів року - рік, бл#дь, вони мусять відчути, що це таке", - Труба.

Згідно з інформацією, Андрій Смирнов у 2017 році створив адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office. Одним із клієнтів Смирнова був Олександр Єфремов - колишній глава фракції Партії регіонів, якого обвинувачували в державній зраді. Судовий розгляд у цій справі тривав три роки. Смирнов неодноразово критикував роботу правоохоронних органів і стверджував, що справа політично мотивована.

Після наведеної вище розмови, яка відбулася 19 липня 2019 року, через 3 дні - 22 липня - суд звільнив Єфремова з-під варти, а 19 вересня суд скасував домашній арешт і замінив його особистим зобов'язанням.

Нагадаємо, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт, у якому звинувачує його в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО м. Старобільська Луганської області.

Зауважмо, що Андрій Смирнов - був депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "УКРОП", здобув популярність як один з основних адвокатів, які захищали Геннадія Корбана в 2015-16 роках. Сьомого серпня Смирнов став членом робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції в Комісії з питань правової реформи. А 10 вересня президент призначив його заступником керівника свого Офісу Андрія Богдана. Наближений до Андрія Богдана, і його призначення в ОП не викликало здивування. Перше інтерв'ю на новій посаді він дав "Цензор.НЕТ".