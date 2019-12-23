Дробович назвав декомунізацію пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті в 2020 році. ВIДЕО

Про це він сказав під час пресконференції 23 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

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"У січні-лютому буде кілька стратегічних сесій і зміниться склад колегії при інституті нацпам'яті - тоді представлять більш детальну стратегію", - пояснив він.

Дробович зазначає, що інститут продовжить роботу з декомунізацією, виконуючи відповідні закони України. Зокрема, це стосується пов'язаних з комуністичним режимом назв у публічному просторі.

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Також передбачається створення архіву репресивних органів. Новий керівник Інституту нацпам'яті зазначає, що це - "величезна частина роботи з декомунізації". За його словами, у 2020 році на це виділять понад 50 мільйонів гривень, орієнтовна вартість усього архіву - приблизно 550 мільйонів гривень.

"Наразі є виділене приміщення близько 10 тисяч квадратних, згодом його збільшать до 19 тисяч. Це буде, напевно, найбільший відкритий архів документів репресивних органів у Європі", – сказав Дробович.

Він також акцентував увагу на посиленні роботи з навчальними закладами. Зокрема, це стосується університетів і шкіл. У співпраці з Міносвіти Інститут нацпам'яті має намір працювати над створенням методичних матеріалів, засобів наочності, інфографіки, відеоконтенту, які "невикривлено і чітко розповідатимуть про логіку декомунізації".