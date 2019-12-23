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23.12.19 15:32

"Він не жив в Україні 5 років і не може бути нардепом. На цій підставі було відмовлено в реєстрації Шарію і Клюєву", - Казанський про прихильника "ЛДНР" Кузьміна. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін не має права бути народним депутатом, а його реєстрація незаконна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму відеоблозі Денис Казанський.

"Справа в тому, що з 2014 року до середини 2019 року Ренат Кузьмін не проживав в Україні. Він переховувався від українського правосуддя. Проти нього тут були відкриті кримінальні справи і Кузьмін жив десь у Росії. Може він ще десь жив, але факт той, що в Україні його не було. Він був у розшуку, його шукали, але в країні такий громадянин не перебував. Відповідно, за Конституцією, Кузьмін не мав права ставати народним депутатом України тому, що в Конституції, нагадаю, йдеться про те, що народним депутатом може бути людина, яка останні 5 років жила на території України ... Нагадаю, що саме на цій підставі було відмовлено в реєстрації Шарію і Клюєву, які подавали документи і намагалися балотуватися в депутати ... ", - каже Казанський.

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