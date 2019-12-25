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25.12.19 13:43

Ворог від початку доби двічі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, поранено бійця, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби ворог двічі порушував режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранено одного українського воїна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Станом на 12.00 було зафіксовано два випадки порушення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Відразу після півночі протягом тридцяти хвилин противник вів вогонь зі стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі Кримського.

Починаючи з 11.25 у напрямку населеного пункту Старомихайлівка з ручних бронетанкових гранатометів противник обстрілював позиції українських захисників неподалік Красногорівки.

В результаті ворожого обстрілу один український воїн був поранений.

Воїн доставлений у військовий мобільний госпіталь, стан його здоров'я задовільний.

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