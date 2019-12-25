"Слуга народу" Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "НАШ" у вівторок, 24 грудня.

"У 2014 році був ухвалений закон про мову, після чого спровокувати всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла до Криму", - сказав депутат від "Слуги народу", спілкуючись в прямому ефірі з нардепом Олексієм Гончаренком.

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Пізніше Гончаренко написав про це на сторінці в Facebook:

"Депутат від Слуги Народу Устенко заявив, що Росія напала на Україну через закон про мову.

Вчора в ефірі телеканалу "НАШ" пан Устенко спочатку говорив, що яка ж погана минула влада, тому що вона відмовилася купувати газ у Росії напряму. А потім сказав, що через дії України Росія почала війну.

Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз "слуги народу" поступово стають "слугами Путіна", то доведеться їм дещо нагадати.

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Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і близько. Закон про мову ветував Турчинов. Ну а якщо ви так вірите, що Україна почала війну, то напевно вам варто бути депутатом в Думі, а не в Раді".

Нагадаємо, в лютому 2014 року Верховна Рада скасувала мовний закон Колесніченка-Ківалова, який давав офіційний статус російській мові. "За" проголосували 232 народні депутати. Тоді це викликало великий резонанс на сході, півдні України і в Криму. У підсумку спікер Олександр Турчинов не став підписувати цю скасування, а доручив Раді розробити новий законопроєкт. Мовний закон Колесніченка-Ківалова був прийнятий влітку 2012 року за влади Віктора Януковича і викликав хвилю протестів, зокрема акцію голодування під "Українським домом" у Києві. Громадськість вважала, що він надає привілеї російській мові і роз'єднує Україну.