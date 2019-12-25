"Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо", - підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав привітання зі святами. ВIДЕО

Відео привітання записано в київському ізоляторі тимчасового утримання, де Антоненко перебуває під вартою. Його опублікувала на своєму каналі в YouTube юридична компанія "СЕНС Консалтинг", як інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, всім привіт. Хочу привітати всіх із прийдешніми святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю в це, що ми скоро побачимося", - сказав Антоненко.

Він підкреслив, що не має стосунку до загибелі Павла Шеремета "від слова зовсім".

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"Це все підступна провокація чи якийсь задум, на який поки що в нас немає відповіді", - сказав він.





"Сподіваюся, що Поліна нам організує концерт великий. Ми всі зберемося, вип'ємо, поспілкуємося, і все буде добре. Головне - пам'ятати, що разом ми сила, разом ми все переможемо. Спасибі всім", - підсумував Антоненко.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.