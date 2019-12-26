Зарплати прокурорів Офісу генпрокурора зростуть на 50-70%, - Рябошапка. ВIДЕО

Про це він повідомив на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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За словами Рябошапки, зарплати у прокурорів збільшаться, але їхня штатна чисельність зменшиться.

"Завдяки уряду зарплати прокурорів суттєво підвищуються – від 50% до 70%. Наразі постанова вже прийнята, вона оформляється в секретаріаті Кабміну, невдовзі вона буде опублікована. Невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші заробітні плати", - сказав він.

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Проте, за словами Рябошапки, зарплати прокурорів Офісу генпрокурора будуть меншими за зарплати прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Цей рівень поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інституцій, оскільки на те вони і спеціалізовані, що вони мають трохи інші гарантії захисту, в тому числі й заробітні плати. Проте це достатньо серйозне підняття заробітних плат і достатньо серйозні гарантії. Принаймні, вони будуть не гіршими, ніж в органів досудового розслідування, це точно. Можливо, десь ми виходимо на рівень заробітних плат у НАБУ", - зауважив генпрокурор.

Також, за словами Рябошапки, передбачено, що в оновленому Офісі генпрокурора буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження.

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"За результатами справедливого розподілу справ і справедливої оцінки будуть застосовуватись і преміювання та бонуси. Тобто, не так вільно, як зараз – усім підряд однакова ставка, а відповідно до того, хто і що зробив. Будуть інші додаткові гарантії, які пов’язані в тому числі з проходженням кар’єри, що гуртуватиметься на результатах справедливої оцінки роботи", - сказав Рябошапка.