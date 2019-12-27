Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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З опівночі з напрямку від н.п. Гольмівський окупанти відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях наших воїнів у районі н.п. Гладосове. Захисники України, застосовуючи стрілецьке озброєння, вели адекватні оборонні дії.

З 06:45 ворог розпочав обстріл із цих же зразків зброї від н.п. Нижнє Лозове по наших оборонцях Луганського. Протягом 20 хвилин, застосовуючи стрілецьку зброю, наші воїни примусили окупантів до дотримання режиму тиші.

Після 11:20 противник застосував стрілецьку зброю з напрямку від Старомихайлівки по позиціях Об’єднаних сил у районі н.п.Невельське.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає.

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