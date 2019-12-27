На підтримку аграрного сектору в 2019 році держава витратила 3,4 млрд грн, - Милованов. ВIДЕО

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр економки і розвитку Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема 2,8 млрд було виплачено за програмами на розвиток фермерства та садівництва. У грудні 2019 року був виплачено 270 млн на розвиток хмелярства, закладення молодих фруктових та ягідних садів.

Однак 1 млрд, які планувалося витратити на підтримку сільського господарства, заблоковані в судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду. Уряд подав касаційну скаргу на це рішення. За словами міністра, мирова угода не вирішує питання по суті. Все одно вирішувати має суд, а він не зможе розглянути справу раніше січня.

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"Уряд готовий, гроші є, комісії проведені. Але суд зупинив нам можливість провести платіжки", - зазначив чиновник.

Милованов заявив, що в 2020 році уряд готовий фінансувати всі програми, закладені в бюджет.