"3 постріли - 3 російські танки, з їхніх люків вилетів сніп вогню", - танкіст Анатолій Скрицький про бій на Путилівському мосту 18 січня 2015 року. ВIДЕО

Сьогодні Анатолій Скрицький - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01.31 Анатолій Скрицький: "візитка"

03.25 Як потрапив на війну в 58 років

07.52 Підготовка підрозділу до відправки на фронт: "Армія була, не така, як хотілося, не такі сучасні танки, як хотілося, але все одно була"

08.30 Прибуття на фронт 11 січня 2015: "Через півгодини після прибуття під ДАП у будівлю влітає ракета "Граду "

16: 00 Про бойове завдання підірвати Путилівський міст

20:00 Настрій перед боєм: "У хлопців була ейфорія"

27:20 "Як ми з'ясували потім, десантники з нами не пішли - вони відстали на блокпосту, на в'їзді в "Спартак", але ми не тримали з ними зв'язку і не помітили"

28:11 Що відбувалося після в'їзду в Спартак

33:15 Танки противника і розклад сил на Путилівському мосту: "Розстрілювали в упор, витратили 12 снарядів"

38.10 Юрій Бутусов про "дружній вогонь", яким був підбитий танк Анатолія Скрицького

42:05 Відхід від моста після бою, як підбили танк Богдана Пантюшенка

46:13 "Російський танк відпустив нас на метрів 500, а потім почав стріляти, але обидва постріли - мимо"

48:14 "Страх у бою повинен бути. Якщо його немає, ти не думаєш"

50:30 Атака на блокпост під час повернення на позиції, як намагався втримати на вежі двох поранених товаришів

57:30 "Заходжу на кухню, там сидить мужик і просить розповісти, як все було. Кажу, я не знаю, хто ти такий, налий 150, потім будемо говорити. Він представляється - начальник Генштабу. А я: "Так ти хочеш сказати, що у тебе горілки немає?"

1:02:15 Розмова з президентом

01:03:55 "Після тієї ночі відразу ж виїхали в Донецький аеропорт, на злітну смугу"

01:05:15 Бій навколо опорного пункту "Зеніт"

1:09:00 - Наслідки бою і взяття полонених бойовиків: "Через два тижні готові були залишатися і все робити, не хотіли назад"

1:13:20 "Після Путилівського мосту всі мої речі залишилися в танку. У що одягли - в тому доходив до кінця служби"

1:14:40 - Повернення на фронт у 2017-му

Скрицький Анатолій Петрович (позивний Старий), старшина, командир танка 1-ї танкової бригади, окремий танковий батальйон.

У 1975-1977 роках проходив строкову службу командиром танка в 201 танковому полку в Угорщині. До війни працював виконробом на будівництві. З початком війни двічі приходив добровільно до військкомату, але йому відмовляли за віком, поки не з'явився указ про збільшення віку військовослужбовців до 60 років. Брав участь у боях на території Донецького аеропорту, один із учасників бою за Путилівський міст під Донецьком.

Потім служив у навчальному центрі "Десна", звідти перейшов у бригаду швидкого реагування Нацгвардії, наприкінці 2017-го рішенням головнокомандувача Збройних Сил був переведений командиром танка в 72-гу механізовану бригаду. В даний час депутат Києво-Святошинської районної ради VII скликання.

Кавалер ордена "За мужність" III ступеня, Народний герой, орден за оборону донецького аеропорту