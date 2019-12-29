Серед звільнених у "Майорському" немає кримських татар, - Чийгоз. ВIДЕО

Про це в коментарі "Прямому" заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає Цензор.НЕТ.

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"Безумовно, це достовірна інформація, що немає кримських татар. Я думаю, що за таких безпринципних поступок Путіну, і не може бути в цих списках кримських татар, які для Путіна є ось тим подразником щодо Криму, і не може він ніяк заволодіти Кримом. Тому тут, щоб розраховувати на звільнення кримських татар, потрібно мати інші позиції... Я маю на увазі владу України. Мати дуже великий тиск на Путіна, а його ми зараз не спостерігаємо", - сказав Чийгоз.

Він зауважив, що влада прагне за всяку ціну такими принизливими методами домагатися результату в обміні заручників. І через те, що у нас зараз концентрація тиску наших союзників на Путіна фактично не має такої сили, тому, на жаль, хлопцям ще належить сидіти в тюрмах.

"Але вони знають, за що сидять. Вони борються. Для них мета - це деоккупація Криму, це знову Крим повинен бути з Україною", - додав Чийгоз.

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