"Били, катували. Після 15 місяців підвалів відправили до в'язниці", - звільнений із полону найманців РФ Данильченко. ВIДЕО

Про це йдеться у відео на каналі журналіста Андрія Павловського, передає Цензор.НЕТ.

Данильченко розповів, що його затримали 17 лютого 2017 року в окупованому Луганську.

"Об'єдналися, зв'язалися з нашими друзями в Україні, почали діяти не проти солдатів, а проти їх вищих, так би мовити кореня цього всього. Тих людей, які вбивали і грабували наш рідний Луганськ у 2014 році. Так вийшло, що попалися", - зазначив він.

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За його словами, їх били і катували, але недовго, оскільки вони не мали так вже й багато інформації.

"Били, катували. Але недовго. Коли зрозуміли, що вся інформація видана, у нас її не сильно багато і було, тоді вже відправили до в'язниці після 15 місяців підвалів "МДБ". І ось, ми тепер в Україні, вдома", - розповів Данильченко.