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29.12.19 17:30

"Ми надовго не прощаємося, ми повернемося. Це наша земля", - звільнений із полону співробітник райадміністрації Макіївки Савін. ВИДЕО

Один зі звільнених, колишній співробітник районної адміністрації Макіївки, Василь Савін вийшов із черги і звернувся до тих, хто утримував його в полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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"П'ять років на п'яти квадратних метрах. Уявіть, п'ять років у себе в туалеті, проживіть... Я потрапив у колонію, як у санаторій. П'ять років у підвалі. Ви розумієте, що це таке? У колонії - нормальні умови, катують не в колонії, допитують не в колонії. Ми надовго не прощаємося, ми повернемося. Це наша земля. Це моє рідне місто.  Я народився, виріс у ньому. Я представляв у Донецьку місто Макіївку. Я багато зробив для міста, і за це я сидів у своєму ж місті, у своїй же колонії", - сказав Савін.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.

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