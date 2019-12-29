"Ми надовго не прощаємося, ми повернемося. Це наша земля", - звільнений із полону співробітник райадміністрації Макіївки Савін. ВИДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Звернення Василя Савіна, якого звільняють з ОРДО pic.twitter.com/pGYISsKylG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 29, 2019

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"П'ять років на п'яти квадратних метрах. Уявіть, п'ять років у себе в туалеті, проживіть... Я потрапив у колонію, як у санаторій. П'ять років у підвалі. Ви розумієте, що це таке? У колонії - нормальні умови, катують не в колонії, допитують не в колонії. Ми надовго не прощаємося, ми повернемося. Це наша земля. Це моє рідне місто. Я народився, виріс у ньому. Я представляв у Донецьку місто Макіївку. Я багато зробив для міста, і за це я сидів у своєму ж місті, у своїй же колонії", - сказав Савін.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127.