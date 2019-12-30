64 особи госпіталізовано, критичних немає, - у "Феофанії" розповіли про стан звільнених полонених. ВIДЕО

Про це на брифінгу в понеділок розповів заступник головного лікаря Андрій Строкань, передає Цензор.НЕТ.

Відео: 5 канал

"Учора ми прийняли 63 особи, які розмістилися у всіх трьох корпусах клінічної лікарні "Феофанія". Сьогодні ще доїхав один пацієнт... Більшість людей залишаються і залишатимуться в лікарні протягом новорічних і різдвяних свят", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Було погано. Зараз я потребую меддопомоги, бо 3 роки сидів на підвалах, - звільнений з полону найманців РФ Горбань

За його словами, всі пацієнти вже пройшли загальні клінічні обстеження, такі як УЗД, ЕКГ, рентген легень. Усіх оглянули психологи і психотерапевти.

Вже встановлено, що більшість пацієнтів потребують стоматологічної допомоги. Майже у всіх є різною мірою посттравматичний стресовий розлад і загострення хронічних хвороб.

"Важких пацієнтів, критичних немає... Є гіпертонічна хвороба у багатьох. Є загострення сечокам'яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легень. Але на цей момент у клініці немає жодної людини, яка б потребувала інтенсивної терапії. Тобто всі або в задовільному стані, або у стані середньої тяжкості... Є кілька пацієнтів, які потребуватимуть планових оперативних втручань після дообстеження", - розповів лікар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Це пекло на землі. За таких катувань можна і вбивство Леніна брати на себе, - звільнений з полону найманців РФ Алоян. ВIДЕО

Усі госпіталізовані у "Феофанії" - цивільні особи.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.