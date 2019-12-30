Адвокати фігурантки справи про вбивство Шеремета Дугарь планують подавати заяву про фальсифікацію доказів. ВIДЕО

Про це адвокати сказали під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Захисники зазначили про декілька моментів: наявність у підозрюваної татуювання; незнайомство з іншими фігурантами справи у 2016 році; перебування Яни у військовій частині в липні 2016 і надання медичної допомоги пораненим, що нібито унеможливлює її перебування у Києві 16 та 18 липня 2016 року; зразок відео, який слідство відібрало для експертизи датований 11 липнем 2019 року, за словами захисників, у цей час Яна була за кордоном.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

На запитання чи могла Яна демаркувати татуювання, адвокати заявили, що мають інші алібі, які підтверджують, що на відео не Яна Дугарь і там взагалі "випадкова людина".

Також захисники зазначили, що мають докази і свідків тому, що 16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області. Загалом вона перебувала на службі з 3 червня по 26 вересня, запевняють адвокати.

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Захисники планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів та незаконне утримання особи під домашнім арештом.

Також адвокати заявили, що слідство не зверталися до військової частини, щоб з'ясувати де перебувала Яна Дугарь 16, 18 липня та чи покидала частину. За їхніми словами, покинути частину не так просто.

"У місті Курахово тоді були бої, було дуже багато поранених. В нас точно є докази того, що Яна перебувала в цей час у своїй військовій частині, а в слідства точно немає документів, що вона цю частину залишала", — сказав адвокат Микола Ореховський.

"16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з'ясувати" — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ — hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

Також адвокати запевнили, що Яна познайомилася з іншими фігурантами справи Інною Грищенко "Пумою" та Юлією Кузьменко лише в цьому році, а з Андрієм Антоненком не була знайома взагалі.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.