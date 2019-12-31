YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що фрагмент відеороботи тривалий час був на YouTube, проте після суду над ексберкутівцями, який відбувся 28 грудня, хостинг ролик видалив. Крім того, Цензор.НЕТ і багато активістів нагадували про події 20 лютого 2014 року саме цим роликом.

У 2015 році за підтримки Цензор.НЕТ Лабораторія реконструкції подій Jus Talionis створила фільм-реконструкцію "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Зокрема, реконструктори відео провели посекундну і покадрову відеореконструкцію подій на Майдані 20 лютого 2014 року з 06:00 до 12:00. Також окремо взято епізод убивства активіста Володимира Мельничука (39 років, загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській від снайперської кулі. - Ред.) о 17:00.

Завдяки цій роботі можна відстежити будь-кого, хто ідентифікований хоча б на одному кадрі або фото, а також можна побачити, що відбувалося у всіх куточках Майдану Незалежності та на вул. Інститутській в один і той самий момент часу, а головне - ці результати дають можливість кожному робити висновки про розвиток подій і тих, хто стріляв.

Пізніше відеоробота була доповнена і опублікована на Цензор.НЕТ 20 лютого 2017 року.

Автори відео зауважили, що в цій відеореконструкції зареєстровано лише 80 вогнепальних поранених із боку мітингувальників, хоча вважають, що їх було більше, тому що не всі звернулися і не всі отримали статус потерпілих.

21 лютого 2017 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко підписав подання Президенту Петру Порошенку для нагородження керівника лабораторії реконструкції подій Jus Talionis за відеороботу "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року, яка, за його словами, дуже допомогла слідству.

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