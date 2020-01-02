Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань. ВIДЕО

Про це правозахисник розповів журналістам під час пресконференції біля будівлі ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Суд доручив особисто мені вручити зазначеним слідчим ДБР повістки про їхній виклик на судове засідання, яке відбудеться 14 січня поточного року", - розповів Головань, додавши, що сьогодні він спробував передати повістки, але троє з чотирьох слідчих виявилися у відпустках, а ще один не знайшов часу, щоб вийти і забрати повістку.

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Адвокат додав, що в разі, якщо йому не вдасться вручити слідчим Держбюро розслідувань повістки до суду, він буде наполягати на їхньому примусовому приводі до суду.

"У супровідному листі ми пишемо, що якщо мені з тих чи інших причин не вдасться вручити слідчим ДБР повістки до суду, то ми будемо клопотати про примусовий привід свідків до суду", - сказав адвокат.

Головань також повідомив, що завтра, 3 січня, він спробує повторно вручити повістки слідчим ДБР.