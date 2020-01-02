Депутат Миколаївської облради погрожував патрульним пістолетом, йому оголошено підозру, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції, передає Цензор.НЕТ. Правоохоронці також опублікували відео інциденту.

Повідомляється, що патрульні зупинили автомобіль Toyota 24 грудня близько 1:25 в Березанському районі на Миколаївщині. Зазначається, що "водій порушив Правила дорожнього руху, зробивши обгін патрульного автомобіля, перетинаючи суцільну смугу".

"Коли поліцейські підійшли до транспортного засобу, водій, сидячи в салоні, дістав пістолет, перевів його в бойову готовність, і повідомив, що має намір застосувати зброю. Аргументував тим, що він не впевнений, що з ним спілкується співробітник поліції. На вимогу поліцейського приховати зброю і надати документи, водій різко почав рух, намагаючись втекти", - йдеться в повідомленні.

Після цього патрульні наздогнали водія і заблокували його автомобіль.

"Виявилося, що за кермом перебуває депутат Миколаївської обласної ради. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

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На водія патрульні склали адмінпротоколи за ч.1 ст.122-2 "Невиконання водіями вимог про зупинку" і ч.2 ст.122 "Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху".

Крім того, за погрозу зброєю поліцейським слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначається, що пістолет, попередньо травматичної дії, правоохоронці вилучили і направили на експертизу.

Сьогодні, 2 січня, за підписом в.о. прокурора Миколаївської області депутату оголошено про підозру у вчиненні злочину. Найближчим часом судом йому обрано запобіжний захід.