Одеситка до смерті побила качалкою колишнього чоловіка, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жінка запросила на Новий рік колишнього чоловіка, з яким після розірвання шлюбу підтримувала дружні стосунки. У розпал святкування виникла суперечка, під час якої господиня схопила дерев'яну качалку і била нею гостя по голові. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

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Водночас жінка зателефонувала на спецлінію "102" і повідомила про "домашнє насильство" щодо неї. Приїхавши за викликом, у квартирі заявниці правоохоронці виявили небіжчика з розбитою головою і господиню в закривавленому одязі. Також правоохоронці вилучили ймовірне знаряддя злочину - качалку та інші речові докази.

40-річну підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство.

Жінці вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.