Коли американцям загрожують, я готовий на будь-які дії для їхнього захисту, - Трамп про ліквідацію Сулеймані. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Трамп заявив: "Минулої ночі ми діяли, щоб зупинити війну. Ми не робили дій, щоб розпочати війну".

За словами Трампа, "смерть невинних людей була хворобливою пристрастю Сулеймані", якого було "схоплено на місці злочину і знищено".

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Трамп також заявив, що США мають найкращі у світі збройні сили і розвідувальні служби. Він також підкреслив, що відчуває глибоку повагу до народу Ірану.

Трамп зробив цю заяву у своєму гольф-курорті Мар-а-Лаго, де перебуває на новорічних канікулах. Він відмовтвся відповідати на запитання журналістів.

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У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

В офіційному повідомленні американське Міністерство оборони (Пентагон) заявило про причетність Касема Сулеймані до нападу на американську військову базу в Іраку 27 грудня і до організації штурму посольства США в Багдаді.

Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Після операції він заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Сеед Алі Хоссейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранських сил "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.