На Рівненщині помер останній учасник першого бою УПА Степан Бакунець. ВIДЕО

Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Останні з УПА. На Рівненщині попрощалися зі Степаном Бакунцем", - йдеться у повідомленні.

Степан Бакунець понад 70 років прожив під вигаданим прізвищем. Народився Олександр Шмалюк (саме таким було його справжнє ім'я та прізвище) у 1925-му році на Поліссі в сільській родині, де було п'ятеро дітей. Під час війни утік з етапу українців, яких відправляли на роботу до Німеччини. 17-м пройшов вишкіл і приєднався до українських повстанців, став вояком сотні під командуванням Григорія Перегійняка-"Коробки". У її складі 8 лютого 1943 року брав участь у першому бою УПА проти німців, звільнивши заручників із комендатури містечка Володимирець на Рівненщині.

У 1944-му, перебуваючи в рідних місцях, навідався до батьківської хати, але натрапив на засідку НКВД. Саме тоді, щоб відвести підозри від родини, назвався Степаном (на честь Бандери) Бакунцем. Пройшов табори Казахстану і Колими. Після звільнення оселився з дружиною, з якою познайомився на засланні, в селі Кураш Дубровицького районі на Рівненщині. У 1976 році Бакунці пошили національний синьо-жовтий прапор, який довгий час зберігали як реліквію.

У 2019 році Степана Бакунця було нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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