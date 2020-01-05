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05.01.20 12:13

"Дві красиві купюри не допоможуть?" Росіянин, якому заборонили в'їзд в Україну, намагався "домовитися" з прикордонниками. ВIДЕО

Росіянин, якому було відмовлено у в'їзді в Україну через непідтвердження мети перебування, спробував "домовитися" з прикордонником Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" і запропонував "дві красиві купюри" за перегляд рішення щодо його пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Наразі росіянина, красиві купюри та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ, передано Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Ще одного іноземця, який хотів за хабар потрапити в нашу країну, викрили прикордонники у цьому ж пункті пропуску. Турок, який також не зміг підтвердити мету свого візиту, пообіцяв після ухвалення "позитивного" рішення надати прикордоннику неправомірні кошти у розмірі 170 доларів США.

В обох випадках пропозиції були одразу ж відхилені прикордонниками. Іноземці отримали трирічну заборону в'їзду в Україну.

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