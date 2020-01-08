Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно частину речей пасажирів, що залишилася після аварії.
اولین فیلم از اجساد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای بویینگ ٧٣٧ اکراین pic.twitter.com/Dxa45ZQ5cO— خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) 8 января 2020 г.
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб.
🎥 بخشی از وسایل مسافران پرواز "تهران - کیِف" که سالم مانده است— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) 8 января 2020 г.
ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/9pxhkk3JZj
Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.
За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.
За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.