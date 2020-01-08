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08.01.20 10:04

Опубліковано кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

У соцмережах з'явилися кадри з місця катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно частину речей пасажирів, що залишилася після аварії.

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб.

Як повідомлялося, пасажирський літак міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.

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