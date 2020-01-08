Ми не припускаємо помилки екіпажу, - МАУ про причини катастрофи літака в Тегерані. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу віцепрезидент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський, передає Цензор.НЕТ.

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"Японенко Володимир, командир. 11 600 годин нальоту, майже весь наліт на 737 ("Боїнг - 737". - Ред.), 5,5 тис. (годин нальоту. - Ред.) - командирського. Наумкін Олексій - це інструктор на літаку, який був як посилений екіпаж, 12 тис. годин нальоту, 6,6 тис. як КВС на 737. Другий пілот Хоменко Сергій - 7,6 тис. годин нальоту на літаку 737", - розповів він.

"З огляду на складність рейсу, тривалість рейсу на літаку був посилений екіпаж. Екіпаж відпочивав у готелі в Тегерані перед вильотом. Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, підготовка всього льотного складу на 737 проводиться виключно в аеропорту Тегерана. Маючи дані, що літак набрав 2400 метрів висоти - помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не припускаємо. З огляду на їхній досвід дуже складно сказати, що там могло бути щось з екіпажем. На літаку були 6 бортпровідників", - запевнив Сосновський.

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Як повідомлялося, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані, повідомило іранське інформагентство FARS.

За інформацією, яка уточнюється, пасажири та екіпаж українського літака, який розбився в Тегерані, загинули.

За попередніми даними, на борту перебували 15 українців, 73 канадці, 71 іранець і 21 громадянин інших держав.