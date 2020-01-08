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08.01.20 11:41

Літак МАУ, який зазнав катастрофи, був справним, - менеджмент авіакомпанії. ВIДЕО

Повітряне судно, яке 8 січня зазнало катастрофи поблизу аеропорту Тегерана, було технічно справним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Євген Дихне.

"Повітряне судно було справне. Ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів", - сказав він, зазначивши, що компанія коментує тільки офіційну інформацію.

Технічний директор МАУ Олександр Шафієв зазначив, що літак, який зазнав катастрофи, був 2016 року випуску. МАУ закупила його у заводу "Боїнг" безпосередньо. Раніше судно не експлуатувалося. Останню перевірку літак проходив 6 січня, зауважень щодо нього не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версія технічної несправності буде головною, - Бутусов про катастрофу літака МАУ в Ірані

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