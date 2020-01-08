Громадянин України намагався перевезти в РФ 60 пакетів із 20 кг наркотиків у паливному баку автомобіля. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Заначається, що майже 20 кг наркотичної речовини рослинного походження, яку громадянин України намагався незаконно перемістити через кордон, виявили прикордонники Харківського загону:

"Днями в пункт пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", що на Харківщині, на виїзд з території України прибув автомобіль "Volkswagen" під керуванням 37-річного громадянина України. Під час проходження прикордонно-митного контролю на автівку зреагував службовий собака прикордонників, навчений виявляти наркотичну речовину.

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Правоохоронці одразу перемістили автівку на окрему смугу руху та ретельно оглянули. В результаті огляду спільна оглядова група у складі прикордонників, представників СБУ та митниці в паливному баку виявила понад шість десятків поліетиленових пакунків загальною вагою більше 19 кг, у яких була загорнута речовина рослинного походження, попередньо марихуана.

Водій розповів правоохоронцям, що партію виявленої речовини його, начебто, попросили перемістити з України до РФ знайомі за винагороду у 300 доларів США.

Виявлену речовину та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Тривають заходи по встановленню усіх обставин справи.".