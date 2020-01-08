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08.01.20 14:49

Громадянин України намагався перевезти в РФ 60 пакетів із 20 кг наркотиків у паливному баку автомобіля. ВIДЕО

На Харківщині під час перетину кордону з Росією затримано чоловіка, який перевозив 20 кг наркотиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Заначається, що майже 20 кг наркотичної речовини рослинного походження, яку громадянин України намагався незаконно перемістити через кордон, виявили прикордонники Харківського загону:

"Днями в пункт пропуску для автомобільного сполучення "Гоптівка", що на Харківщині, на виїзд з території України прибув автомобіль "Volkswagen" під керуванням 37-річного громадянина України. Під час проходження прикордонно-митного контролю на автівку зреагував службовий собака прикордонників, навчений виявляти наркотичну речовину.

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Правоохоронці одразу перемістили автівку на окрему смугу руху та ретельно оглянули. В результаті огляду спільна оглядова група у складі прикордонників, представників СБУ та митниці в паливному баку виявила понад шість десятків поліетиленових пакунків загальною вагою більше 19 кг, у яких була загорнута речовина рослинного походження, попередньо марихуана.

Водій розповів правоохоронцям, що партію виявленої речовини його, начебто, попросили перемістити з України до РФ знайомі за винагороду у 300 доларів США.

Виявлену речовину та транспортний засіб правоохоронці вилучили. Тривають заходи по встановленню усіх обставин справи.".

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