Трамп: У відповідь на удар по наших базах, ми накладемо додаткові потужні санкції на Іран. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент США сказав під час телевізійного звернення, передає CBS News.

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Дональд Трамп додав, що в Ірану ніколи не буде ядерної зброї, поки він буде президентом США. Він також назвав "головним терористом світу" Касема Сулеймані - іранського генерала, главу спецпідрозділу Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції, якого в ніч на 3 січня вбили внаслідок авіаудару США в Іраку.

За його словами, американські військові і громадяни Іраку внаслідок нападу не постраждали, а інфраструктура зазнала мінімальних пошкоджень.

Американський президент закликав своїх європейських колег "вийти із залишків" іранської ядерної угоди 2015 року, яка "і без того швидко втрачає силу". При цьому, за його словами, слід укласти нову угоду. "Ми повинні всі разом працювати для того, щоб укласти угоду з Іраном, яка зробить світ безпечнішим і більш мирним місцем", - додав Трамп.

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Американський лідер додав, що США є головним виробником нафти і природного газу у світі. "Ми незалежні і не потребуємо нафти з Близького Сходу", - додав президент США, очевидно натякаючи на залежність Тегерана від поставок нафти.

Трамп також оголосив, що звернеться в НАТО з проханням "стати більш залученими" в Близький Схід.

"Ми хочемо, щоб у вас було майбутнє. Величне майбутнє, яке ви заслуговуєте... США готові підтримати мирний процес", - звернувся наприкінці заяви Трамп до жителів і лідерів Ірану.

Під час звернення Трампа були присутні віце-президент Майк Пенс і міністр оборони Марк Еспер. Після звернення президент США не відповідав на запитання преси.