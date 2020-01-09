Аварія літака МАУ: іранський ресурс опублікував відео моменту падіння Boeing-737. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, це відео опублікував іранський ресурс Raavi в Facebook.

Ймовірно, кадри моторошної трагедії зафіксувала камера спостереження, розташована в місці, де зазнав аварії пасажирський лайнер. Як видно на відео, спочатку темна територія висвітлюється яскравим світлом, після чого на всі боки розлітаються уламки.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу унаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Пізніше він повідомив, що на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про відправлення літака з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи в Іран.