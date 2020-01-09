Російській блогерці Мітрошиній заборонили на 3 роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

"Учора, 8 січня, в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки громадянці Росії 1994 року народження. Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим, прикордонники виявили в "Борисполі" під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська", - повідомляє Держприкордонслужба на сайті в четвер, передає Цензор.НЕТ.

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Також наголошується, що громадянка РФ в'їхала в Україну кілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки щодо неї на момент перетину кордону не було обмежень в'їзду, а також інформації, що вона незаконно відвідувала Крим.

У відомстві поінформували, що всього протягом 2019 року прикордонники відмовили у в'їзді в Україну понад 7,3 тис. Громадянам РФ, щодо яких діяла заборона в'їзду або перевищили термін перебування, або щодо яких була інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Києві громадянський рух "Відсіч" повідомило про затримання і побиття активістів, які поставили запитання "Чий Крим?" російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Пізніше Мітрошина після завершення зустрічі з шанувальниками у своєму телеграм-каналі спробувала виправдатися за інцидент.