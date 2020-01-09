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09.01.20 11:41

"Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко. ВIДЕО

На початку 2020 року "Газпром" суттєво зменшив обсяги транзиту через українську газотранспортну систему. Водночас російська компанія заплатить за транзит так, ніби транспортувала газ у повному обсязі відповідно до заявок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час брифінгу заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту (через Україну. - Ред.) з 1 січня і це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є. Але попри те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, "Газпром" буде платити за всі обсяги, зарезервовані до того", - повідомив Вітренко.

Він зазначив, що це в контракті стало можливим завдяки переходу України на європейські правила ринку газу. Загалом за транзитними контрактами України має отримати протягом 5 років нового контракту на транзит $ 7,4 млрд гарантованих доходів.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

Також читайте: "Газпром" у повному обсязі сплатив транзит газу через територію України, - Оператор ГТСУ

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