"Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це під час брифінгу заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту (через Україну. - Ред.) з 1 січня і це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є. Але попри те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, "Газпром" буде платити за всі обсяги, зарезервовані до того", - повідомив Вітренко.

Він зазначив, що це в контракті стало можливим завдяки переходу України на європейські правила ринку газу. Загалом за транзитними контрактами України має отримати протягом 5 років нового контракту на транзит $ 7,4 млрд гарантованих доходів.

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Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання 5-річного контракту на транзит газу в ЄС.

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