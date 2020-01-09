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09.01.20 12:29

Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ. СПИСОК+ВІДЕО

"Слідство.Інфо" опублікувало імена ще 15 з 124 осіб, яких Україна віддала найманцям РФ на Донбасі в межах обміну 29 грудня.

Про це йдеться на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Перші 44 прізвищ тих, хто підозрювався в тероризмі, "Слідство.Інфо" оприлюднило 6 січня.

"У другій частині йдеться про тих, хто обвинувачувався або був засуджений за жорстокі побутові вбивства, грабежі або крадіжки. У списку обмінених виявили не менше 15 таких осіб. У деяких випадках зв'язок цих людей з тероризмом або сепаратизмом не простежується взагалі. А той факт, що вони опинилися в цьому списку, дивує навіть їхніх адвокатів. Серед тих, кого Україна віддала в грудні минулого року, є, наприклад, житель Маріуполя, який убив сокирою дільничного інспектора. На обмін потрапив, зокрема, багато разів судимий житель сірої зони, який зарізав свою племінницю", - зазначають журналісти.

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