Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ. СПИСОК+ВІДЕО

Про це йдеться на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.
Перші 44 прізвищ тих, хто підозрювався в тероризмі, "Слідство.Інфо" оприлюднило 6 січня.
"У другій частині йдеться про тих, хто обвинувачувався або був засуджений за жорстокі побутові вбивства, грабежі або крадіжки. У списку обмінених виявили не менше 15 таких осіб. У деяких випадках зв'язок цих людей з тероризмом або сепаратизмом не простежується взагалі. А той факт, що вони опинилися в цьому списку, дивує навіть їхніх адвокатів. Серед тих, кого Україна віддала в грудні минулого року, є, наприклад, житель Маріуполя, який убив сокирою дільничного інспектора. На обмін потрапив, зокрема, багато разів судимий житель сірої зони, який зарізав свою племінницю", - зазначають журналісти.
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Сергій Шилін
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вбивство сокирою міліціонера в Маріуполі, охоронець штабу "ДНР"
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Максим Мисяк
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звинувачувався в трьох вбивствах і замаху на колишнього нардепа Ігоря Котвицького
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Денис Шатунов
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замовлення вбивства одеського євромайданівця Сергія Ходіяка
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Всеволод Подільський
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стрілянина в метрополітені Києва
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Віктор Немченко
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злочинець із 20-річним тюремним стажем, в 2019 році його засудили за розбійний напад на харківську сім'ю
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Михайло Титов
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вбивство жителя Волновахи з метою пограбування
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Олександр Хавер
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розбій
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Микола Тоцин
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вбивство господині, у якої орендував кімнату
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Володимир Конончук
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злочинець із 7 судимостями, останній вирок - за вбивство племінниці
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Андрій Дрозд
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вбивство військового в Харкові
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Геннадій Ольшанський
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вбивство сусіда в п'яній бійці
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Сергій Комраз
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спроба провезти наркотики через кордон з Росією
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Едуард Жовтий
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злочинець з 5 судимостями, останній вирок - за торгівлю наркотиками і незаконне поводження зі зброєю
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Андрій Присяжний
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крадіжка телефонних кабелів "Укртелекому"
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Артур Морозов
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злочинець із 7 судимостями, останній вирок - за спробу вкрасти телевізор