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09.01.20 15:29

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми". ВІДЕО+ФОТО

Український боксер Василь Ломаченко опублікував в інстаграмі відео з російськими спецпризначенцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Так, у ролику з логотипом російського YouTube-каналу "Корсунськая пустынь" присутній спецназ РФ, а голос за кадром переконує слухача в "силі православного духу".

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 01

В кінці ролика висловлюється подяка "ввічливим людям". Саме цю фразу російські окупанти застосовували до тих, хто брав участь у захопленні українського Криму в 2014 році.

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Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 02

"Якщо маразм і пропаганда бере таких людей, то що говорити про простих людей?" - зазначає в коментарі користувач bond.renko. "Я дуже поважаю тебе як спортсмена, як особистість, але яких нахрін "ввічливих людей"? Закидати до себе на сторінку русню, яка вбиває твоїх же співвітчизників, це якось ..", - додає sergiy_muronchuk.

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 03
Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про силу православного духу з ввічливими людьми 04

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