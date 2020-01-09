Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Так, у ролику з логотипом російського YouTube-каналу "Корсунськая пустынь" присутній спецназ РФ, а голос за кадром переконує слухача в "силі православного духу".
В кінці ролика висловлюється подяка "ввічливим людям". Саме цю фразу російські окупанти застосовували до тих, хто брав участь у захопленні українського Криму в 2014 році.
"Якщо маразм і пропаганда бере таких людей, то що говорити про простих людей?" - зазначає в коментарі користувач bond.renko. "Я дуже поважаю тебе як спортсмена, як особистість, але яких нахрін "ввічливих людей"? Закидати до себе на сторінку русню, яка вбиває твоїх же співвітчизників, це якось ..", - додає sergiy_muronchuk.