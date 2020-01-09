Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми". ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Так, у ролику з логотипом російського YouTube-каналу "Корсунськая пустынь" присутній спецназ РФ, а голос за кадром переконує слухача в "силі православного духу".

В кінці ролика висловлюється подяка "ввічливим людям". Саме цю фразу російські окупанти застосовували до тих, хто брав участь у захопленні українського Криму в 2014 році.

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"Якщо маразм і пропаганда бере таких людей, то що говорити про простих людей?" - зазначає в коментарі користувач bond.renko. "Я дуже поважаю тебе як спортсмена, як особистість, але яких нахрін "ввічливих людей"? Закидати до себе на сторінку русню, яка вбиває твоїх же співвітчизників, це якось ..", - додає sergiy_muronchuk.





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