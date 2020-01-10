Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Опитуючи затриманого, правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільним населенням.

Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами, літака рейсу "МН-17". Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих.

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За цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків. Підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній із соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

Затриманого передали представникам Національної поліції. До ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.