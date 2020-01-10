"Подзвоню на гарячу лінію, підете замітати подвір'я в Києві": в аеропорту "Бориспіль" затримали агресивного пасажира. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Зазначається, що уродженець Івано-Франківська прибув рейсом з Дубліна. Після посадки рейсу він разом з усіма громадянами попрямував до лінії паспортного контролю. Чекаючи на оформлення він почав чіплятися до інших пасажирів та порушувати громадський порядок.

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Прикордонники відділу "Бориспіль" відвели чоловіка з лінії контролю, щоб заспокоїти та з'ясувати, чим спровокована його агресивна поведінка. Однак перебуваючи у режимній зоні він продовжував нецензурно лаятися та почав погрожувати військовослужбовцям. Після невдалих спроб його втихомирити, охоронці кордону були вимушені затримати громадянина та притягнути до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" вимушені локалізувати дії агресивних подорожувальників. Тиждень тому в одному з терміналів аеропорту "Бориспіль" охоронці кордону затримали громадягнинв Росії, який лаявся, плювався і поривався битися через те, що мав заборону на виїзд за межі України.