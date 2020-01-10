Український трилер "Сторонній" отримав приз за найкращий сценарій на міжнародному кінофестивалі в Лос-Анджелесі. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.

Эта награда - уже восьмая для "Постороннего". Фильм получил призы на фестивалях в Японии, Канаде, США и Колумбии.

"За сюжетом, команда синхронного плавання зникає під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропадає під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані між собою і до чого тут лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще – їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді", - так фільм описано на сайті Держкіно.

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Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

В українському кінопрокаті фільм "Сторонній" очікується в 2020 році.



