Український літак не відхилявся від курсу, - дані порівняння з 22 останніми рейсами. ВIДЕО

Такі дані отримані при порівнянні польоту збитого літака з рухом інших 22 літаків цього ж рейсу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер siminzarrin.

There is no "sharp, unexpected turn toward a sensitive military base" in #PS752 path for Jan 8, based on ✈️ data.



To put this into perspective, I compared this with its most recent historical data (last 22 flights).



Follow the blue line. pic.twitter.com/W8NBOMkxwM — سیمین‌ِزرین🕊🦅 (@siminzarrin) January 11, 2020

Синьою лінією зображено політ рейсу PS752 8 січня.

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Експерт зазначає, що "різкого, несподіваного повороту" до військової бази немає.

"Брехня Ірану "для порятунку" з приводу того, що рейс PS752 під час зльоту нібито несподівано різко повернув у бік важливого військового об'єкта, добре видно на цьому аналізі, в якому траєкторія злітаючого українського літака (синя лінія) поєднана траєкторіями останніх 22 рейсів (зелені лінії ), що злетіли перед ним. Добре видно, що траєкторія польоту українського рейсу нічим не відрізнялася від усіх попередніх, перебуваючи практично в центрі коридору зльоту (дивіться відео 3D-моделювання).

Знаєте, де я чув щось подібне?

На наскрізь брехливому брифінгу Міністерства оборони Росії 21 липня 2014 року, де стверджувалося, що рейс МН17 "Малайзійських авіаліній" відхилився від свого маршруту "на північ на 14 кілометрів", - прокоментував відео в фейсбуці російський авіаексперт Вадим Лукашевич.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок краху літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - це ракета.