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12.01.20 13:03

"Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ. ВIДЕО

Відомий український боксер Василь Ломаченко, який днями опублікував відео тренування російських спецпризначенців, спробував пояснити, що хотів цим сказати.

Як передає Цензор.НЕТ, свою відеовідповідь критикам Василь опублікував в інстаграмі.

Ломаченко записав вірш, в якому заявив, що суть попереднього ролика була не в російському прапорі.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но, а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают", - сказав боксер.

 
 
 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

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