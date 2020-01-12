"Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, свою відеовідповідь критикам Василь опублікував в інстаграмі.
Ломаченко записав вірш, в якому заявив, що суть попереднього ролика була не в російському прапорі.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но, а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все же увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают", - сказав боксер.