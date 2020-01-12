"Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, свою відеовідповідь критикам Василь опублікував в інстаграмі.

Ломаченко записав вірш, в якому заявив, що суть попереднього ролика була не в російському прапорі.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",



Но, а сейчас, как с привязи быки,



Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,



Она была совсем не в триколоре,



А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают", - сказав боксер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☦️ Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Янв 2020 в 1:30 PST

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