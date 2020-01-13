Дати окупантам на Донбасі шанс переформатуватися в політичні сили - це плюнути на власну Конституцію, - Айвазовська. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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01.38 Оцінка паризького саміту лідерів нормандської четвірки

03:10 Про тактику Путіна: "Пошук слабких емоційних ланок в українському суспільстві"

03:50 - Чому не можна підготувати вибори на Донбасі до осені 2020 року

06:45 - "Виборам на Донбасі завадить все, бо їх там не було із 2012 року"

08:00 - "Дати шанс групам, які очолюють владу на окупованому Донбасі, переформовуватися в політичні сили - це плюнути на власну Конституцію"

09:02 - Про те, скільки часу потрібно на демілітаризацію території

10:20 - "Після демілітаризації потрібно від 12 місяців до 2 років для того, щоб з’явився прототип правової системи"

11:20 - Про те, як відбувалися дискусії щодо виборів у Мінську

13:25 - Про те, як Ольга Айвазовська пішла з мінського процесу і чому там опинилася

17:00 - Як відбувалася підготовка до поїздок у Мінськ

17:30 - Про "полтергейстів" від ФСБ і психологічний тиск у готелі, де відбувалися переговори в Мінську

19:20 - Про витрати на поїздки у Мінськ і їхнє фінансування

22:05 - "Рекомендую шапочку з фольги" - про теорії змов щодо "соросят"

24:00 - "В українців є одна велика проблема - вони вважають себе пупом землі. Але це не так"

25:30 - Із мільярдів доларів міжнародної допомоги більш як 90% отримує держава, а не ГО

27:12 - Про телеграм-канал "Соросята": "Мені цікаво читати цей треш"

28:58 - "Це російський дискурс" - про те, чому медіа Медведчука дискредитують неурядові організації

31:00 - Чому люди Коломойського "мочать соросят"

34:00 - "Єврооптимісти не досягли впливу в парламенті"

36:40 - Про ефективність використання грантових грошей громадськими організаціями: "Неуспішні організації є і в бізнесі, і у владі,і в третьому секторі"

39:00 - Про зустрічі із Джорджем Соросом і враження від нього

41:45 - За що Юлія Тимошенко ображена на Джорджа Сороса

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу мають бути проведені паралельно з місцевими виборами в Україні восени.

Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську". Це може бути миротворча місія ", - зазначив Пристайко.