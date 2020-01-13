Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-спільнота Киев Автомобильный.
За інформацією АвтоЦентру, на вулиці Києва вийшли евакуатори турецької компанії Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасі вантажівок IVECO EuroCargo).
"Принцип роботи нагадує навантажувач. Спецобладнання важить 4250 кг, тиск в гідросистемі - 150 бар. Довжина вилки - 2500 мм. Корисна вантажопідйомність - від 2500 до 3000 кг, тож диво-підйомник впорається з будь-яким позашляховиком, який порушив правила паркування. Виробник заявляє, що процес навантаження авто займає не більше 60 секунд", - йдеться в публікації.
З 16 листопада працівники інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.