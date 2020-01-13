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13.01.20 22:09

Керівниця обласної податкової намагалася підкупити співробітника прокуратури, пропонувала 25 тис. дол. щомісяця, - НАБУ. ВIДЕО

В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей упіймалася на пропозиції і наданні 25 тис. дол. хабаря керівникові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що глава регіональної ДПС запропонувала керівникові структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісяця надавати хабар 25 тис. дол. У відповідь той повинен був не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язаній із отриманням хабарів від підприємців, і не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Слідство задокументувало факт надання хабаря, який, з огляду на твердження самих підозрюваних, мав стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовою особою регіональної прокуратури.

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13 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП і за сприяння Офісу Генерального прокурора повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.

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