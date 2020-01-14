У Дніпрі загорівся і помер від опіків безхатько. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор, повідомлення про те, що біля міської ковзанки горить людина, надійшло до служби швидкої допомоги близько 17:00.

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Причина, чому людина загорілася, невідома. За словами очевидців, потерпілий сидів на лавочці з іншим безпритульним, який абсолютно не постраждав. Однак він ніяк не реагував на те, що відбувається поряд.

На місце відразу направили бригаду, яка перебувала найближче. Прибувши, медики виявили непритомну людину у важкому стані. Площа опіків становила понад 90% тіла. Постраждалого моментально помістили в машину швидкої допомоги, де йому почали капати необхідні медикаменти. Під час транспортування до лікарні стан чоловіка різко погіршився і настала клінічна смерть. Протягом 30 хвилин співробітники швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, але потерпілий помер.

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