За законодавством, Іванісов як мажоритарник може скласти мандат тільки добровільно. Можливо, президент його ще переконає, - Євгенія Кравчук. ВIДЕО

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила, що питання з позбавленням мандата народного депутата Іванісова ще не завершено.

"Питання залишилося відкритим", - заявила нардепка, відповідаючи на запитання, чому не зважаючи на заяву президента Володимира Зеленського нардеп Роман Іванісов не склав із себе повноваження.

"Роман Іванісов відтоді (відколи почався скандал - Ред.) на сесії не з'являвся. Він не працює ні в комітеті, не приходить до сесійної зали, відтоді ми його не бачили. За чинним законодавством, без так званого імперативного мандата, для того, щоб мажоритарник склав повноваження, має бути тільки його добровільна заява. Може (президент - Ред.) його ще переконає, не знаю", - вважає Кравчук.

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Зазначимо, що інтерв'ю з Євгенією Кравчук було записано раніше, а сьогодні Іванісов з'явився в сесійній залі Верховної Ради.

Фотокореспондент Ян Доброносов опублікував фото Іванісова в Раді: "Для тих, хто непокоївся про народного депутата. Він на своєму робочому місці і колеги обіймають депутата".

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп Іванісов не навчався в зазначених у його біографії вишах.