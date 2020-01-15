Ні Офіс генпрокурора, ні інші посадові особи не можуть вказувати, як далі діяти суду, - Дячук про справу ексберкутівців і розстрілів на Майдані. ВIДЕО

Про це заявив суддя у справі Сергій Дячук, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Суд хоче через присутніх тут представників Офісу генпрокурора донести своє обурення тим, як на сайтах органів, працівники яких здійснюють повноваження сторони в цьому процесі судовому, дозволяють собі прогнозувати і вказувати, як має діяти суд у тих чи інших обставинах. Такого права немає ні у Генеральної прокуратури, ні в Офісу Генерального прокурора, ні в будь-яких інших посадових осіб, попри їхній статус", - підкреслив Дячук.
Він також висловив сподівання, що Офіс генпрокурора не буде "повторювати помилки ГПУ" і, таким чином, не тиснутиме на суд, особливо на присяжних, "які не є професійними юристами і можуть сприйняти рекомендацію як єдино можливий правильний крок суду".
Нагадаємо, 28 грудня 2019 року на сайті Генпрокуратури (з 2 січня відомство називається Офіс Генпрокурора) опублікували заяву, що справу про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року продовжено, обвинувачені зобов'язані прибувати за першим викликом суду, а в разі невиконання обов'язків суд оголосить ексберкутівців у розшук.