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16.01.20 07:53

Сенат США почне розгляд справи про імпічмент Трампа 21 січня, - сенатор Макконелл. ВIДЕО

Розгляд справи імпічменту президента Дональда Трампа по суті в Сенаті почнеться наступного вівторка, 21 січня.

Про це повідомив глава республіканської більшості Сенату Міч Макконелл під час свого виступу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на С-span.

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Він зазначив, що запросив обраних членів Палати представників передати статті імпічменту вдень 16 січня. Після цього в Сенат прибуде глава Верховного суду США - за правилами, він приймає присягу у сенаторів і головує на засіданнях у форматі суду присяжних (impeachment trial) у верхній палаті Конгресу.

"Після цього ми офіційно повідомимо Білому дому про наближення суду і викличемо президента для відповіді на статті імпічменту. Тому суд по суті розпочнеться у вівторок (21 січня. - Ред.)", - сказав Макконелл.

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі звинувачень у тиску на Україну.

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